Путин поручил создать нужное количество коек для пациентов с коронавирусом до 28 апреля

Он подчеркнул, что во всех больницах страны должно быть достаточно медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также клиники нужно полностью оборудовать.

По его словам, все больше инфицированных становится в регионах. Там готово 72% коечного фонда. Нужно нарастить темп и все работы по этому вопросу максимально быстро завершить.

Российский лидер отметил, что непростая ситуация складывается в Коми и Владимирской области. Губернаторы должны отчитаться о принимаемых там мерах. При этом Путин подчеркнул, что работа по подготовке вакцины от коронавируса идет в России успешно.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту о том, что Минздрав провел переподготовку более 1,2 миллиона медработников для борьбы с коронавирусом. Мурашко добавил, что российские врачи нашли новые подходы к диагностике и лечению инфекции.

За последние сутки зафиксировано 4080 новых случаев инфицирования в 81 регионе России. Всего в стране 32 008 человек заразились коронавирусом. Большинство из них — в Москве. Заммэра российской столицы Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости в городе произойдет через две-три недели.