Роспотребназор заявил о снижении заболеваемости ковидом в России | 360°

26 октября 2022, 12:04
Роспотребназор заявил о снижении заболеваемости ковидом в России
Глава Роспотребназора Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России
Пятую неделю подряд в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребназора Анна Попова, написал ТАСС.
«Эпидемиологическая ситуация управляемая, снижение заболеваемости ковидом наблюдается в России пятую неделю подряд», — заявила она.
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Глава ведомства подчеркнула, что на настоящий момент в России нет планов по введению новых ограничений для борьбы с коронавирусной обстановкой.
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«Также мы не ждем резкого всплеска заболеваемости болезнью», — добавила Попова.
Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал два новых варианта коронавирусной инфекции в России, отметила Попова.
Ранее группа ученых в Германии сообщила, что нашла доказательства искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2. Они отметили, что на 99,9% он является копией естественного вируса.
Роспотребнадзор
Коронавирус в России и в мире
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