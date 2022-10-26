Роспотребназор заявил о снижении заболеваемости ковидом в России | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 12:04 Роспотребназор заявил о снижении заболеваемости ковидом в России Глава Роспотребназора Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России РИА "Новости"

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Пятую неделю подряд в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Об этом сообщила глава Роспотребназора Анна Попова, написал ТАСС.

«Эпидемиологическая ситуация управляемая, снижение заболеваемости ковидом наблюдается в России пятую неделю подряд», — заявила она.

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Глава ведомства подчеркнула, что на настоящий момент в России нет планов по введению новых ограничений для борьбы с коронавирусной обстановкой.

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«Также мы не ждем резкого всплеска заболеваемости болезнью», — добавила Попова.

Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал два новых варианта коронавирусной инфекции в России, отметила Попова.

Ранее группа ученых в Германии сообщила, что нашла доказательства искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2. Они отметили, что на 99,9% он является копией естественного вируса.