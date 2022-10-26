Новые варианты коронавируса выявили в России | 360°

Важное 26 октября 2022, 12:03 Новые варианты коронавируса выявили в России Роспотребнадзор сообщил о двух новых вариантах коронавируса в России РИА "Новости"

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Два новых варианта коронавируса появились в России, один из них называется «цербер». Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Не исключено, что в дальнейшем они распространятся по стране.

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Некоторый подъем заболеваемости ковидом может произойти к концу осени. Однако он не будет угрожающим, поэтому новых ограничений в связи с эпидобстановкой не ожидается.

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За последние сутки в России зарегистрировали 7518 новых случаев COVID-19, 1451 человека пришлось госпитализировать. Об этом сообщили Telegram-канал «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ». За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 11 517 пациентов, их выписали из больницы, 80 — скончались.