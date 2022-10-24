Немецкие ученые заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2 | 360°

Наука 24 октября 2022, 00:41 Немецкие ученые заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения SARS-CoV-2 N-tv: группа немецких ученых уверена, что доказала лабораторное происхождение SARS-CoV-2 Публичное достояние

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Группа немецких ученых из трех человек заявила, что доказала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об исследовании сообщил телеканал n-tv. Специалисты отметили, что SARS-CoV-2 на 99,9% искусственная копия естественного вируса.

«В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса», — заявил один из исследователей, доктор медицинских наук в области иммунологии Валентин Бруттель.

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Ученые опубликовали свое исследование на портале препринтов, там они приводят аргументы, доказывающие преднамеренную генетическую модификацию коронавируса. Бруттель отметил, что вероятность случайной естественной эволюции Sars-CoV-2 составляет не более один к 100.

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За прошедшие сутки в России выявили 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов зафиксировали 88, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.