Роспотребнадзор заявил о пройденном пике заболеваемости COVID-19

«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, <…> можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — передает РИА «Новости» ее слова.

Она также добавила, что часть населения уже переболела и постепенно увеличивается число людей, прошедших вакцинацию. Пшеничная обратила внимание, что COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции — это следует из осеннего подъема заболеваемости.

«Есть вероятность, что после зимнего спада, ближе к весне или весной, может произойти небольшой рост числа случаев инфекции, как это обычно бывает с сезонной заболеваемостью», — сообщила эксперт.

Тем не менее, по ее словам, показателей осеннего пика, вероятно, уже не будет, и ближе к лету страна выйдет на прошлогодний минимум по заболеваемости.

Число желающих вакцинироваться от коронавируса в России выросло на четверть. Опрос показал, что теперь четыре из 10 граждан России готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.