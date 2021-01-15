Люди, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, защищены от «британского» штамма коронавируса. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«По тем данным, что сейчас имеются, вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», — привело слова ученого агентство Ura.ru.

Те, кто уже поборол инфекцию и получил антитела, имеют иммунитет и к новой мутации вируса.

«Британский» вариант коронавируса опаснее только большей скоростью распространения, отметил Чепурнов.

«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», — объяснил научный сотрудник.

«Британский» штамм коронавируса не причинит вреда людям со сформировавшимся иммунитетом к обычному коронавирусу, заявил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Для этого нужны сохранившийся высокий уровень антител и устойчивая Т-клеточная защита.

У многих переболевших антитела к коронавирусу остаются в течение полугода. Ученые пока не знают, будет ли сохраняться иммунитет после этого отрезка времени.