Вакцина защитит от «британского» штамма — ученый
«По тем данным, что сейчас имеются, вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», — привело слова ученого агентство Ura.ru.
Те, кто уже поборол инфекцию и получил антитела, имеют иммунитет и к новой мутации вируса.
«Британский» вариант коронавируса опаснее только большей скоростью распространения, отметил Чепурнов.
«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», — объяснил научный сотрудник.
«Британский» штамм коронавируса не причинит вреда людям со сформировавшимся иммунитетом к обычному коронавирусу, заявил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Для этого нужны сохранившийся высокий уровень антител и устойчивая Т-клеточная защита.
У многих переболевших антитела к коронавирусу остаются в течение полугода. Ученые пока не знают, будет ли сохраняться иммунитет после этого отрезка времени.