facebook_pixel
    15 января 2021, 10:33

    Число желающих привиться от ковида в России выросло на четверть

    Алена Макаренко

    Число россиян, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, увеличилось за последние три недели на четверть. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, сообщило ИА Nation News.
    Число желающих привиться от ковида в России выросло на четверть

    Теперь четыре из 10 граждан России однозначно и скорее всего готовы сделать прививку от ковида в ближайшее время.

    В декабре перед стартом вакцинации об однозначной готовности говорили 9% соотечественников, а к 13–14 января данный показатель возрос до 16%. Увеличилось и число тех, кто «скорее готов» пройти вакцинацию, — с 19 до 24%.

    На 2% упало число категорических противников вакцинации. Напротив, многие россияне ждут поступления в гражданский оборот других вакцин — от отечественных и зарубежных производителей.

    Ранее стартовала добровольная вакцинация родственников военнослужащих. Прививки членам семей военных делают в отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин превышает текущую списочную численность личного состава.

    Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России со следующей недели по поручению президента Владимир Путина. На самые частые вопросы по поводу нее ответила главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.