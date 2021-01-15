Число желающих привиться от ковида в России выросло на четверть

Теперь четыре из 10 граждан России однозначно и скорее всего готовы сделать прививку от ковида в ближайшее время.

В декабре перед стартом вакцинации об однозначной готовности говорили 9% соотечественников, а к 13–14 января данный показатель возрос до 16%. Увеличилось и число тех, кто «скорее готов» пройти вакцинацию, — с 19 до 24%.

На 2% упало число категорических противников вакцинации. Напротив, многие россияне ждут поступления в гражданский оборот других вакцин — от отечественных и зарубежных производителей.

Ранее стартовала добровольная вакцинация родственников военнослужащих. Прививки членам семей военных делают в отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин превышает текущую списочную численность личного состава.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России со следующей недели по поручению президента Владимир Путина. На самые частые вопросы по поводу нее ответила главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.