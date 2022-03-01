Вирусолог предположил, что будет с признанием «Спутника V»

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что из-за санкций, которые ввел Запад в отношении России, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может отложить признание вакцины «Спутник V». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Несмотря на то, что российская вакцина показала свою эффективность, дальнейшие прогнозы давать сложно. По словам вирусолога, смешивание политики с наукой и медициной ни к чему хорошему не приведет.

«Я могу сказать, что „Спутник V“ — это полноценная вакцина. Она не хуже, чем те вакцины, которые применяются в мире. Она не хуже препаратов от Pfizer, от Moderna, от AstraZeneca и от Johnson & Johnson. Примут (к использованию за рубежом, — ред.) или не примут вакцину „Спутник V“ в теперешних условиях (после введения санкций против России, — ред.), сказать нельзя. Когда начинается смешивание политики с наукой и медициной, то ничего хорошего при этом не получается», — подчеркнул Альтштейн.

В заключение вирусолог отметил, что даже в таких ситуациях неправильно забывать о коронавирусе.