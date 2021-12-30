Роспотребнадзор рассказал об итогах 2021 года

В 2021 году в Россию не попали многие опасные инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самые опасные капельные инфекции обошли Россию стороной в 2021 году. Это корь, полиомиелит, холера и дифтерия, а также сибирская язва и геморрагические инфекции.

Также, по словам главы ведомства, в стране удалось погасить волну гриппа. От него привились почти 45% россиян.

Ранее Анна Попова заявила о локализации «омикрон»-штамма коронавируса в России. Речь идет о так называемых завозных случая заражения либо о близких таких пациентов и тех, кто напрямую контактировал с ними.

Прибывающих из стран с высоким уровнем заболеваемости отправляют в обсерваторы, а также оперативно тестируют на наличие нового штамма.