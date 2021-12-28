Более 45% россиян вакцинировались от гриппа в 2021 году

Более 67,05 миллиона россиян — 45,9% от общей численности населения — в текущем году поставили прививки против гриппа. Такую информацию во вторник, 28 декабря, обнародовали в Роспотребнадзоре.

На официальном сайте ведомства сообщили, что на сейчас порог заболеваемости гриппом превышен в 58 российских регионах России. Чаще всего заболевают взрослые россияне. В целом за последние две недели заболеваемость в стране практически не изменилась. На прошлой неделе люди заражались чаще всего вирусами гриппа типа А, а также другими негриппозными респираторными вирусами.

«По состоянию на 24 декабря текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 67,05 миллиона человек, что составляет 45,9% от численности населения страны», — сказано в публикации.

Россия на сегодняшний день занимает пятое место в мире по объемам производства и экспорта вакцин от коронавируса. Это сведения, которые предоставили ВОЗ и МВФ, они отражают ситуацию на конец предыдущего месяца. По этим данным, за текущий год Россия выпустила почти 233 миллиона доз препаратов против коронавирусной инфекции. Выше России в рейтинге находятся Соединенные Штаты и Южная Корея.