Попова рассказала о локализации «омикрон»-штамма в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено только 103 очага «омикрон»-штамма ковида, и все они локализованы. По ее словам, речь идет о «завозных» пациентах, либо о их близких и тех, кто напрямую контактировал.

«Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привести нам „омикрон“, мы проводим», — сказала Попова в эфире канала «Россия-24».

Таким образом, идет тест-скрининг системы для выявления этого штамма.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов порекомендовал россиянам не ездить за рубеж на Новый год и Рождество, чтобы не «привезти» омикрон. А если поездка запланирована — успеть сделать прививку. Профессор добавил, что особенно важно в период праздников соблюдать защитные меры при посещении пожилых непривитых родственников