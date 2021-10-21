Роспотребнадзор призвал вакцинировать от ковида детей с хроническими болезнями

В первую очередь нужно привить от коронавируса детей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Доктор».

«Для того чтобы защитить детей, чтобы они не были источником инфекции, надо, чтобы взрослые вакцинировались. Я считаю, что в первую очередь должны прививаться дети, имеющие отягощённый коморбидный фон, хронические заболевания», — отметил он.

По словам эпидемиолога, коронавирусом чаще всего болеют дети до года. Обычно они заражаются в семье — от родителей или других родственников. Он также напомнил, что недавно произошла вспышка заболеваемости среди подростков — они также подхватывали вирус от своей семьи. Горелов подчеркнул, что из-за этого риск заразиться растет в геометрической прогрессии.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему дети должны носить маски. Он подчеркнул, что надевать средства защиты надо в тех общественных местах, где много взрослых — в таком случае риск заразиться очень велик.