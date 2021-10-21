Врач объяснил, почему детям нужно носить маски

Детям нужно носить маски в общественных местах, где преобладают взрослые, потому что в таком случае высока вероятность заражения ребенка. Об этом врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал РИА «Новости».

В детских коллективах ребенку можно не носить маску. Дело в том, что инфицированный взрослый с большей вероятностью заразит коронавирусом ребенка, чем наоборот.

Врач отметил, что можно заразиться и от ребенка, но у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых.

«Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребенка лучше надеть, для его же защиты», — сказал Поздняков.

Эпидемиолог Александр Горелов ранее заявил, что дети чаще всего заражаются коронавирусом от своих родителей. В связи с этим он еще раз подчеркнул важность вакцинации для взрослых.

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне сообщил, что дети в России стали в несколько раз чаще заражаться коронавирусом, нежели в прошлом году. Около половины случаев заболеваний среди детей протекает с выраженными симптомами.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора между тем заявили, что подъем заболеваемости ковидом в России может быть связан с новым штаммом AY.4.2.