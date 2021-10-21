Стало известно, как дети чаще всего заражаются коронавирусом

Дети чаще всего заражаются SARS-CoV-2 от своих родителей. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В основном дети заболевают в семейных очагах, заражаются от родителей. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых», — сказал врач. Его процитировало РИА «Новости».

Эксперт добавил, что для детских садов и школ разработаны четкие алгоритмы профилактики: перемены, завтраки или обеды должны проходить в разное время, все потоки нужно разводить. Кроме того, детям проверяют температуру, педагоги в обязательном порядке носят маски, помещения регулярно проветриваются.

Горелов подчеркнул, что все меры разобщения, а также экспресс-тестирования на коронавирус способствуют снижению риска заражения.

Ситуация с коронавирусом в России становится все сложнее. Из-за этого власти решили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах из-за плохой эпидситуации они могут начаться 23 октября.

Тем временем в России зафиксирован новый вариант коронавируса AY.4.2. Он может спровоцировать еще большую заболеваемость.