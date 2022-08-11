Роспотребнадзор отменил главный симптом COVID-19

Симптомы COVID-19 изменились. Теперь больные чаще жалуются на боль в горле, повышение температуры и слабость, чем на потерю обоняния. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Роспотребнадзор.

«Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко», — сообщили в ведомстве.

Самыми распространенными симптомами заболевания, а именно штамма «омикрон», стали небольшое повышение температуры, чувство першения и боли в горле, кашель, слабость и боль в мышцах. Многие пациенты лечатся дома, потому что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

В общей сложности за сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа.

В стране зафиксировали шесть случаев заболевания гибридом штаммов «омикрон» и «дельта» — «дельтакроном». Все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, на дому.