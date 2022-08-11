Число госпитализаций с COVID-19 в России сократилось на 5%

За сутки в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19. С этим диагнозом госпитализировали 2525 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 10 августа, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 11 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2525 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%», — сообщили на сайте.

В 33 регионах России количество госпитализаций увеличилось, в 44, наоборот, сократилось, а в восьми не изменилось. В среду в стационар отправили 2666 человек. Выздоровел 14 221 человек, на 2,3% меньше, чем день назад. Скончались 52 человека.

В Москве ковид диагностировали у 7899 человек, 358 госпитализировали. Выздоровели 6202 жителя столицы, скончались 16 человек. В Подмосковье коронавирус выявили у 2521 жителя, положили в больницу 204 человека. Выздоровел 321 больной, умерли пятеро.

Исследователи выявили в России новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «омикрон» и «дельта». Роспотребнадзор сообщил о шести случаях заболевания.