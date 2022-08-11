Роспотребнадзор сообщил о шести случаях «дельтакрона» в России

Шесть случаев заражения штаммом коронавируса «дельтакрон» зафиксировали в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 10 августа 2022 года в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор уточнил, что инфицированные пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась. Представители ведомства подчеркнули, что на данный момент нет причин полагать, что гибридный вариант коронавируса приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.

Ранее стало известно, что при исследованиях в Санкт-Петербурге специалисты выявили новый вариант коронавируса, не замеченный пока в других странах. Он является гибридом штаммов «омикрона» и «дельты», его назвали «дельтакроном».