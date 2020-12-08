Роспотребнадзор объявил готовность России к масштабной вакцинации от COVID-19

В ведомстве отметили, что как минимум за две недели до вакцинации от коронавирусной инфекции и 42 дня после нельзя пить алкоголь, написало РИА «Новости».

Попова пока не готова дать оценку течению пандемии в РФ.

«Мы не торопимся обнадеживаться, потому что мы уже сегодня <…> смотрим как ежедневные данные, так и средненедельные», — заявила она в интервью kp.ru.

Самая сложная ситуация с эпидемией на данный момент сложилась в Архангельской области, Карелии и Коми. Все стабильно в Краснодарском крае, Татарстане и Чечне.

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 26 097 человек. Число зараженных в России преодолело рубеж в 2,5 миллиона. Больше всего случаев по-прежнему в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Вакцинация от коронавируса началась в стране на этой неделе. Пока прививают только педагогов, медиков и соцработников. У этой группы повышен риск заразиться. В Московской области прививки сделали уже более пяти тысяч человек.