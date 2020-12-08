За сутки в России выявили 26 тысяч случаев коронавируса. Это на 2 тысячи меньше, чем днем ранее

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это резкое снижение по сравнению с 7 декабря, когда были зафиксированы более 28 тысяч случаев.

Всего в стране выявили 2 515 009 заразившихся. Выздоровели 1 981 526 человек (+24 938 за последние 24 часа).

За последние 24 часа скончались 562 человека: показатель снова пошел вверх после трехдневного спада. Всего с начала эпидемии умерли 44 159 жителей РФ.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Москва лидирует по подтвержденным случаям COVID-19 — за сутки их 5232. В Санкт-Петербурге выявили 3734 заболевших, в Московской области — 1341. В топ-5 регионов по этому показателю попали Нижегородская область, где у врачей прибавилось 482 ковид-пациента, а также Карелия (+472 инфицированных).

В России зарегистрировано две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». Второй препарат поступил на пострегистрационные испытания. Его уже ввели около 770 добровольцам.