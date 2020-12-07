За прошлую неделю в Московской области от коронавируса привились порядка пяти тысяч человек из группы повышенного риска. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину. На прошлой неделе были привиты порядка 5000 человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объем. Все знают специфику этого процесса», — сказал губернатор Подмосковья во время совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что регион должен быть готов к приближающемуся Новому году. Все жители должны почувствовать заботу и внимание, поэтому на совещании было решено обсудить вопросы, связанные с благоустройством и комфортным пребыванием на зимних каникулах.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе места отдыха, новогодние елки будут радовать глаз. Главы понимают, насколько важно как создать праздничную атмосферу в школьные каникулы, так и обеспечить безопасность. Тема безопасности должна быть на высоком уровне», — отметил глава региона.

За время пандемии в Московской области зафиксировали 119 550 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить от ковида удалось уже 85 021 пациента. Скончались после заражения 2283 человека. Вакцинация от коронавируса стартовала в Подмосковье в начале декабря. Привиться могут все желающие из групп риска. К таким людям относятся медработники, преподаватели, соцработники и правоохранители.