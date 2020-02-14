Роспотребнадзор: из-за коронавируса на карантине в РФ находятся 548 китайцев

В России на карантин из-за ситуации с коронавирусом поместили 548 китайцев. Медики уверяют, что новых случаев заражения COVID-19 на территории страны нет. Двое заболевших уже выписались.

Число помещенных в условия карантина озвучили специалисты Роспотребнадзора. Данные опубликованы на сайте ведомства.

«На 13 февраля в 66 субъектах РФ развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7615 мест. В них разместили 548 граждан КНР», — говорится в сообщении.

Специалисты следят за ситуацией с коронавирусом на территории России. Мониторинг выявил всего два случая заболевания среди прибывших из Китая. Пациенты поправились, 12 февраля их выписали.

«Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Сейчас на пропускных пунктах через государственную границу РФ усилен контроль приезжающих из неблагополучных регионов. Их проверяют при помощи тепловизоров и стационарного оборудования.

В Китае и других странах мира пневмонией, которую вызывает COVID-19, заболели уже свыше 64,62 тысячи человек. Более чем в 1,4 тысячи случаев исход болезни оказался смертельным. ВОЗ предупредила, что лучшей превентивной мерой защиты от коронавируса по-прежнему остается соблюдение личной гигиены.