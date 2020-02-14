ВОЗ: от коронавируса не спасет алкоголь, но помогут чистые руки

Коронавирус COVID-2019 не боится алкоголя — любого и в любых количествах. Лучшей превентивной мерой остается соблюдение гигиены, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

«Употребление крепкого алкоголя или любого вида алкоголя не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019. Даже хуже, употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению», — рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Язаревича, о коронавирусе COVID-2019 пока что известно не так много, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации. Самой эффективной профилактикой остаются чистые руки и общая гигиена, в том числе гигиена продуктов питания.

Пока же заразиться может любой. Наиболее уязвимыми для COVID-2019 остаются пожилые люди и те, у кого есть диабет или заболевание сердца. У таких инфицированных вирус может развиться в серьезную форму и привести к самым печальным последствиям.