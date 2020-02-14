Семью переболевшего коронавирусом китайца выписали из больницы в Забайкалье

Жену и дочь переболевшего коронавирусом гражданина Китая выписали из больницы в Забайкалье. У них инфекции не нашли, но медики следили за их состоянием, поскольку они контактировали с больным.

«Супруга и ребенок гражданина КНР также находились под наблюдением медицинского персонала, у них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ», — рассказал главный врач инфекционной больницы в Чите Сергей Юрчук, его цитирует пресс-служба забайкальского минздрава.

Главврач добавил, что вся семья сейчас абсолютно здорова, так что медики решили их отпустить домой.

Гражданин Китая Ван Юньбинь попал в больницу с подозрением на коронавирус в конце января. Незадолго до этого вместе с женой и дочкой они ездили в отпуск в Китай. Первый анализ у мужчины показал отрицательный результат, второй — подтвердил наличие коронавируса. По словам Юрчука, мужчина получил все необходимое лечение, заболевание протекало в легкой форме. Врач подчеркнул, что Ван Юньбинь не представляет опасности для окружающих.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца в Китае им заразились более 63 тысяч человек, из них скончались более 1,3 тысячи. В России было два случая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента вылечились.