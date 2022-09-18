Резкий рост летальности от COVID-19 допустили в России | 360°

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Резкий рост летальности от COVID-19 допустили в России

Директор центра Гамалеи Гинцбург допустил резкий рост летальности от коронавируса в России

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Летальность от COVID-19 в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки, считает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако потом, по его словам, она выйдет на плато.

За прошедшие 1,5 месяца, как отметил Гинцбург, летальность от COVID-19 в стране уже выросла в 3,5 раза.

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«Смертность [от ковида] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — привел ТАСС слова директора центра имени Гамалеи.

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Количество новых случаев коронавируса сократилось 17 сентября по сравнению с предыдущим днем. В субботу заболеваемость составила 58 305 случаев. В пятницу, 16 сентября, этот показатель достиг 59 035 — этот показатель стал максимальным с 8 марта, отметило ИА Nation News.

С начала пандемии в общей сложности выздоровели 20 382 344 инфицированных, жертвами коронавируса стали 385 944. Самым надежным способом защиты от коронавируса по прежнему остается вакцинация, отмечал ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны активизировать работу по вакцинации наиболее подверженных риску групп населения.

Коронавирус в России и в мире

Александр Гинцбург

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