Глава ВОЗ спрогнозировал скорый конец пандемии COVID-19 | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 01:28 Поделиться Telegram

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Viber Глава ВОЗ спрогнозировал скорый конец пандемии COVID-19 Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности скорого окончания пандемии коронавируса РИА «Новости»

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Смертность от коронавируса снизилась до уровня марта 2020 года, окончание пандемии уже близко. Такой прогноз сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», — привело РИА «Новости» слова главы ВОЗ.

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Он также призвал страны активизировать работу по вакцинации 100% наиболее подверженных риску групп, среди которых работники здравоохранения и пожилые люди. По словам Гебрейесуса, необходимо стремиться к 70% охвату иммунизацией населения в целом.

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На сегодня самым надежным способом защиты от COVID-19 остается именно вакцинация.

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков сообщил, что коронавирус способен стирать иммунологическую память к перенесенным ранее инфекциям. В качестве примера он привел вирусы герпес-группы, напомнил о рецидивах ветрянки и опоясывающего лишая. Кроме того, Тимаков обратил внимание на снижение иммунного ответа организма после перенесенного ковида.

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