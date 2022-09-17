Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России | 360°

Здоровье 17 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Более 58 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России Оперштаб: 58 305 человек заразились коронавирусом 17 сентября РИА «Новости»

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Количество новых случаев коронавируса сократилось 17 сентября по сравнению с предыдущим днем. Заболеваемость за последние сутки составила 58 305 случаев. Накануне, 16 сентября, показатель достиг 59 035. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

За день поправились 49 962 человека, что на 0,1% меньше, чем в прошлые сутки. Из-за COVID-19 скончались 107 россиян. Госпитализация потребовалась 4216 пациентам.

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Всего с начала пандемии выздоровели 20 382 344 инфицированных, 385 944 умерли.

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В Роспотребнадзоре отмечали, что не видят необходимости в возобновлении ограничительных мер в условиях распространения штамма «омикрон». Людям из группы риска — пенсионерам и страдающим хроническими заболеваниями — рекомендовали носить маски в общественных местах, в транспорте и закрытых помещениях.

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