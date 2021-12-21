Российская вакцина «Спутник V» и бустерный препарат «Спутник Лайт» формируют антитела, способные противостоять штамму «омикрон». Об этом говорится результатах исследования, проведенного в Центре имени Гамалеи. Препринт материала опубликован в электронной библиотеке medRxiv.

Для исследования специалисты изучали наличие нейтрализующих коронавирус антител в сыворотке крови пациентов, которые прошли курс вакцинации «Спутником V» и ревакцинировались «Спутником Лайт».

Ученые выяснили, что в сыворотке людей, которые получили две дозы вакцины, уровень антител, способных справиться с «омикроном», снижается в 11,76 раза за период от шести месяцев до года после последнего укола.

При этом у тех, кто прошел ревакцинацию спустя полгода после основного курса прививки, уровень нейтрализующих новый штамм антител снижается в 7,13 раза спустя три месяца.

«Наши данные показывают, что вакцинация „Спутником V“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ вызывают устойчивый нейтрализующий ответ антител. Хотя их количество меньше при заражении штаммом „омикрон“», — говорится в исследовании.

Авторы отметили, что новый возбудитель несет в себе повышенное количество мутаций, которые приводят к его устойчивости к нейтрализующим его частицам. Но вывод из исследования позволяет говорить, что ревакцинация для поддержания высокого уровня антител необходима.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко во вторник, 21 декабря, заявил, что число инфицированных пациентов штаммом «омикрон» в России выросло до 30 человек. Все они находятся в стабильном состоянии. Тяжелых больных среди них нет.

Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в странах Южной Африки в середине ноября. Его главная особенность — самое большое количество мутаций по сравнению с другими вариантами.

По мнению ученых, заражению новой версией возбудителя подвержены вакцинированные и переболевшие. При этом привитые переносят болезнь в легкой форме. По последним данным, «омикрон» быстро распространился по миру. Заражения им выявили как минимум в 70 странах.