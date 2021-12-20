ВОЗ подтвердила более быстрое распространение штамма «омикрон»

Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» происходит быстрее других вариантов вируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что им заражаются как привитые, так и уже перенесшие COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил более интенсивную передачу «омикрона» на брифинге в Женеве. Его слова привело РИА «Новости».

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что „омикрон“ распространяется значительно быстрее, чем „дельта“», — сказал Гебрейесус.

Существует вероятность, добавил он, что переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку от коронавируса могут снова заразиться новым штаммом.

В 2021 году, заметил Гебрейесус, от COVID-19 в мире скончались 3,3 миллиона человек. Количество смертей превысило умерших в уходящем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза. ВОЗ рассматривает различные варианты развития ситуации. Однако теперь у мира есть знания о вирусе и средствах его сдерживания, в отличие от первого года пандемии.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что коронавирус продолжит развиваться и мутировать.

Документы по российской вакцине «Спутник V» в ВОЗ ждут к конце декабря и в январе, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя организации. Не исключено, что в феврале состоятся инспекции на производстве вакцины в России.