ВОЗ подтвердила более быстрое распространение штамма «омикрон»
Глава ВОЗ Гебрейесус подтвердил более быстрое распространение штамма «омикрон»
Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» происходит быстрее других вариантов вируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что им заражаются как привитые, так и уже перенесшие COVID-19.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил более интенсивную передачу «омикрона» на брифинге в Женеве. Его слова привело РИА «Новости».
«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что „омикрон“ распространяется значительно быстрее, чем „дельта“», — сказал Гебрейесус.
Существует вероятность, добавил он, что переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку от коронавируса могут снова заразиться новым штаммом.
В 2021 году, заметил Гебрейесус, от COVID-19 в мире скончались 3,3 миллиона человек. Количество смертей превысило умерших в уходящем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза. ВОЗ рассматривает различные варианты развития ситуации. Однако теперь у мира есть знания о вирусе и средствах его сдерживания, в отличие от первого года пандемии.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что коронавирус продолжит развиваться и мутировать.
Документы по российской вакцине «Спутник V» в ВОЗ ждут к конце декабря и в январе, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя организации. Не исключено, что в феврале состоятся инспекции на производстве вакцины в России.