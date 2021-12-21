Количество зараженных штаммом «омикрон» в России выросло до 30 человек

Число зараженных штаммом коронавируса «омикрон» в России увеличилось до 30 человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Чиновник отметил, что состояние всех инфицированных мутировавшим возбудителем стабильное.

«Около 30 человек, тяжелых [случаев] нет», — заявил Виктор Фисенко.

Штамм коронавируса «омикрон» впервые обнаружили в странах Южной Африки в середине ноября. Главное отличие новой версии возбудителя в большом количестве мутаций, которое повышает его заразность.

Всемирная организация здравоохранения внесла «омикрон» в список штаммов, «вызывающих озабоченность». По мнению ученых, заражению новой версией возбудителя подвержены вакцинированные и переболевшие. При этом привитые переносят болезнь в легкой форме.

По последним данным, «омикрон» быстро распространился по миру. Заражения им выявили как минимум в 70 странах.

Накануне врачи США сообщили о первом случае смерти в стране после заражения «омикроном». Пациентом больницы был житель Техаса, который не проходил вакцинацию и имел проблемы с сердцем.