Рекордные 1195 смертей от ковида зафиксировали в России за сутки

В России от последствий коронавирусной инфекции за прошлые сутки умерли 1195 человек, что стало новым рекордом по смертности в стране. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

Положительный результат теста на коронавирус за прошедшие сутки получили 40 217 человек. Число всех случаев заражений в России с начала пандемии достигло 8 673 860.

В Москве выявили 6305 инфицированных. В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 3271 человека. В Московской области зафиксировали 2732 новых случая заражения. По данным Минздрава Подмосковья, в регионе уже сделали 12 320 848 ПЦР-тестов.

После выздоровления из больниц выписали 31 928 пациентов. Всего в стране перенести инфекцию уже успели 7 477 366 человек. Не пережили ковид 243 255 человек. Из них 1195 умерли за прошлые сутки. Это новый максимум летальных случаев.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что отрицательный результат теста на коронавирус у человека, заболевшего ковидом, говорит о том, что пациент больше не заразен.

Вирусолог Александр Бутенко ранее предрек появление в России новых штаммов коронавируса из-за поездок россиян в Турцию и Египет.