Роспотребнадзор рассказал, когда пациент с коронавирусом больше не заразен

Отрицательный результат теста на коронавирус говорит о том, что пациент больше не заразен. Об этом рассказала заместитель директора научно-исследовательского института имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Перед процедурой взятия мазка важно соблюдать рекомендации — не полоскать горло и не промывать нос.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки может привести к отрицательному результату», — сказала Руженцова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, высокая чувствительность применяемых тест-систем и отработанная техника свели количество ложноотрицательных тестов до минимума.

Дерматолог-трихолог Елена Климкина ранее рассказала, что пациенты, которые переболели коронавирусом, стали чаще жаловаться на неприятное последствие — выпадение волос. Проявиться оно может не сразу, а только через три или четыре месяца после выздоровления.