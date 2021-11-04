Вирусолог предрек появление новых вариантов коронавируса из-за поездок россиян в Турцию и Египет

Из-за того, что многие россияне решили период нерабочих дней провести не дома, а за границей, повышается риск появления новых вариантов коронавируса. Об этом сообщил профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — заявил он в интервью радиостанции Sputnik.

Бутенко отметил, что сейчас путешествовать за границей опасно не только для самих туристов, но и для их родственников, коллег на родине. Вирусолог предположил, что путешественники могут привезти новые штаммы коронавируса. Потом придется ученым снова решать, что это за вариант и какое лечение против него подобрать.

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