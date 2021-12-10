Рекомендации по лечению СОVID-19 изменят в России после изучения «омикрона»

Изменения в рекомендации по лечению COVID-19 будут внесены только после изучения «омикрон»-штамма. В России действует 13.1 версия методических рекомендаций для помощи пациентам с коронавирусом.

«Мы изучим все особенности [нового штамма, информацию], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует», — процитировал ТАСС министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во время визита в Пермь.

Сейчас в России действует 13.1 версия методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. В последнем варианте раздел по специфической профилактике COVID-19 дополнен информацией об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт». Также были внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что российских подростков старше 12 лет начнут прививать от коронавируса в конце 2021 года. Испытания вакцины от коронавируса для детей младше 12 лет стартуют в начале 2022 года. Препарат разрабатывают в Научном центре имени Гамалеи.