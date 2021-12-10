Российских подростков старше 12 лет начнут прививать от коронавируса в конце 2021 года

В России планируют до конца 2021 года начать вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Сроки озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, слова которого привела газета «Известия».

Мурашко анонсировал старт прививочной кампании для российских подростков в ходе рабочего визита в Пермь.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — сказал он.

До конца 2021 года, отметил министр здравоохранения, в гражданский оборот должны выпустить около 150 тысяч доз вакцины против COVID-19 «Спутник М» для подростков. Россиянам младше 15 лет, уточнил он, прививки будут делать только с согласия родителей.

Испытания вакцины от коронавируса для детей младше 12 лет стартуют в начале 2022 года.