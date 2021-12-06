Мурашко назвал дату начала клинических испытаний детской вакцины от коронавируса

Испытания вакцины против коронавируса для детей младше 12 лет в клинике стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Исследования начнутся в начале следующего года», — ответил он журналистам на вопрос по теме.

Запрос на изучение препарата для иммунизации детей от шести до 12 лет от коронавируса пришел от Научного центра имени Гамалеи в конце ноября 2021 года.

В России ранее разрешили использование вакцины от коронавируса для прививания подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Такая вакцина называется «Спутник М». Известно, что цена на детскую вакцину будет на 30% меньше, чем на взрослую. Это связано с меньшей концентрацией в ней активных веществ. Эту вакцину в России зарегистрировали после всех исследований, в которых она показала свои безвредность и пользу.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, вакцинировать подростков могут начать уже в конце 2021 года. А вакцинация детей от шести лет может стартовать через два месяца. Гинцбург полагает, что прививку от коронавируса стоит внести в национальный российский календарь прививок.