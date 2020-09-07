Регионы получат вакцину от коронавируса на следующей неделе
Регионы начнут получать отечественную вакцину от коронавируса с 14 сентября. Поставки пока будут небольшие, чтобы «соблюсти все интересы». Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Минздрава Михаил Мурашко на суперфинале конкурса «Лидеры России». Также он пояснил, что уже в ближайшие дни станут известные все точные даты по поставкам вакцины от коронавируса.
«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы», — добавил Мурашко.
Также глава Минздрава пояснил, что пока в России неспокойная ситуация с коронавирусной инфекцией, а значит, расслабляться рано.
По словам директора Научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга, победить коронавирус Россия сможет к следующему лету. К этому времени удастся вакцинировать большую часть населения страны. Именно в Центре Гамалеи создали первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса.