Ситуация с коронавирусом в России пока не пришла в норму. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», — сказал Мурашко в ходе выступления на конкурсе «Лидеры России».

Александр Гинцбург, глава научного центра Гамалеи, ученые которого создали первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса, заявил, что уже к следующему лету Россия сможет одолеть коронавирусную инфекцию. К этому времени удастся вакцинировать большую часть населения. По словам Гинцбурга, в стране хватит мощностей, чтобы произвести достаточное количество препарата.

Ранее стала известна дата окончания клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Они должны завершиться 30 сентября. Вакцина основана на пептидных антигенах. 3 сентября специалисты «Вектора» сообщили об успешном завершении первого этапа испытаний препарата. Временное регистрационное удостоверение вакцина может получить уже после второго этапа, если он пройдет с нужным результатом.