Гинцбург назвал сроки и условия победы над коронавирусом в России

С учетом имеющихся мощностей производства за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов доз вакцины и привить больше половины населения, считает он.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — пояснил Гинцбург.