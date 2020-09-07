Гинцбург назвал сроки и условия победы над коронавирусом в России
Александр Гинцбург, директор Института имени Гамалеи Минздрава России, в беседе с сайтом «Известия» рассказал, что справиться с пандемией коронавирусной инфекции наша страна сможет к лету 2021 года.
С учетом имеющихся мощностей производства за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов доз вакцины и привить больше половины населения, считает он.
«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — пояснил Гинцбург.