Разговоры об отмене масочного режима в России назвали преждевременными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отмена масочного режима и других серьезных ограничений из-за коронавируса в России пока преждевременна. Она допустила, что это возможно к лету.

«Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте различных поверхностей, это все пока остается», — заявила она в четверг в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также сказала, что к лету возможно послабление ограничительных мер по коронавирусу, если граждане продолжат сегодня соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.

Также она похвалила сознательность россиян, которые проявили самоотверженность за период карантина. По ее словам, наши соотечественники оказались крайне дисциплинированными. Именно ввиду этого ограничения понемногу снимаются в разных регионах. Однако, по ее словам, нужно продолжать соблюдать эти меры. Она добавила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, но еще продолжает быть напряженной.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что офисы в настоящее время достаточно безопасны с точки зрения возможного заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, куда чаще заражения происходят в домашних условиях, внутри семьи.