Роспотребнадзор не увидел нужды массово прививать детей от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дети, как правило, легко переносят COVID-19, и иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается у них очень быстро, отметила Попова.

«Нужды для массовой иммунизации детей нет», — заявила глава ведомства, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова также рассказала, что на сегодняшний день в России в тестировании на коронавирус участвуют около 900 разных лабораторий.

Попова высказала мнение, что несмотря на спад заболеваемости ковидом, отменять масочный режим в стране пока нельзя, учитывая имеющиеся риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа после праздников, а также снятием ограничений на перемещения и отменой самоизоляции пожилых людей в некоторых регионах.

За минувшие сутки в России выявили 9079 новых случаев коронавируса, что стало минимальным показателем в стране с 1 октября. Об этом ранее сообщили в оперативном штабе.