Путин заявил, что российские медики накопили уникальный опыт в борьбе с инфекциями

Российские медики накопили уникальный опыт в борьбе с ковидом и другими опасными заболеваниями, которым делятся с иностранными коллегами. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом, приветствуя участников конференции «Эпидемиологическое благополучие», сообщил сайт Кремля.

Глава государства отметил, что российские медики имеют уникальный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также гриппом, чумой, ВИЧ, корью и лихорадкой Эбола.

«Наши специалисты активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и готовы расширять подобное сотрудничество и впредь», — указал Путин.

Как показала пандемия, ни одно государство не может эффективно обеспечивать эпидемиологическую безопасность в одиночку, без сотрудничества с другими странами, подчеркнул президент РФ.

Накануне в Кремле подтвердили, что Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату.

За минувшие сутки в России выявили минимальное число новых случаев заражения коронавирусом с сентября прошлого года. Об этом сообщили в оперативном штабе.