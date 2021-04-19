Путин примет участие в саммите по климату 22 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в международном саммите по вопросам климата, который будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства в ходе выступления на саммите изложит основные подходы Москвы в контексте налаживания международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий климатических изменений.

Американский президент Джо Байден ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пригласил российского лидера принять участие в саммите. Всего в конференции планируется участие 40 мировых лидеров, отметил RT. Кроме президента РФ, ожидаются выступления председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Британии Бориса Джонсона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, а также первых лиц Австралии, Индии, Италии, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран.

Байден ранее высказал мнение, что Россия в настоящий момент отдалена от мирового сообщества и участие в саммите поможет ей вернуться. Об этом писало Urа.ru.

Мероприятие будет приурочено ко Дню Земли. Саммит будет предварять 26-ю конференцию участников рамочной конвенции по изменению климата, намеченную на ноябрь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин будет выступать на онлайн-саммите вживую, а не в записи. Об этом рассказала «Газета.ru».