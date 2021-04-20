Число заболевших ковидом за сутки в России стало минимальным с конца сентября

В России за сутки коронавирусом заразились 8164 человека — это новый минимум с конца сентября. Выздоровел за это время 9631 пациент, погибли — 379. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего с начала пандемии новым вирусом заразились 4 718 854 россиянина, за это время выздоровели 4 343 229 человек, скончались — 106 307. Врачи провели 126,2 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 1996 жителей — на 12,4% меньше, чем вчера. Выписались из больниц за это время 1583 пациента, погибли — 56, что на 5,1% меньше.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом — показатель почти не изменился за несколько дней. За сутки в регионе выздоровели 1613 пациентов, умерли 35 заболевших — прирост составил 34,6%.

В Московской области медики выявили коронавирус у 562 человек — это на 5,1% меньше, чем 19 апреля. Выздоровели за этот период 620 пациентов, скончались — 16, прирост составил 23,1%. С начала пандемии в Подмосковье сделали 7 188 102 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе нет новых случаев заражения коронавирусом.