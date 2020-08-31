Противосудорожный препарат «Фризиум» зарегистрировали в России

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат «Фризиум». Документы на таблетки получила французская компания Sanofi.

Согласно данным госреестра лекарственных средств, компания получила регистрацию 28 августа. Теперь использовать «Фризиум» (клобазам) в России смогут до 2025 года. Клобазам относится к психотропным препаратам, так как содержит наркотические вещества. Оборот таких лекарств в России ограничен.

Регистрация препарата закончилась еще в 1997 году, но производитель не стал продлевать ее действие. Проблема с нехваткой «Фризиума» стала острой осенью 2019 года. Тогда родители тяжелобольных детей рассказали о сложности в получении лекарства. Семьям приходилось проходить через региональный Минздрав и врачебную комиссию. Кому-то удавалось найти препарат в Сети, но его покупка оборачивалась уголовными делами.

В итоге правительство поручило закупить 11 тысяч упаковок жизненно важных лекарств для детей. Для этого было выделено более 26 миллионов рублей. Позже дополнительно выделили еще порядка 22 миллионов рублей. Производитель «Фризиума» подал документы для регистрации лекарства в России.