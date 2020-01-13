Российским детям закупят незарегистрированные лекарства на 22 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на не зарегистрированные в России препараты для детей. Речь идет о сумме до 22 миллионов рублей.

Как сообщило РИА «Новости», в России должны появиться лекарства для борьбы с хроническими заболеваниями. В том числе речь идет и о «Фризиуме». Медведев отметил, что деньги выделят из резервного фонда Кабмина. Об этом написал «Интерфакс».

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки. Согласно ей, правительство может покупать препараты, не зарегистрированные в РФ. Документ начнет действовать 1 марта 2020 года.

Об острой необходимости «Фризиума» российской общественности стало известно летом 2019 года. В середине августа в Москве задержали Елену Боголюбову, которая получала на почте этот противосудорожный препарат. Он требовался ее тяжелобольному сыну. Женщина была вынуждена покупать «Фризиум» в иностранном интернет-магазине, поскольку в РФ его было невозможно получить. Ранее сообщалось, что лекарство должны зарегистрировать в России к марту 2020 года.