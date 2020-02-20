Минздрав опубликовал список незарегистрированных, но разрешенных к ввозу лекарств
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в список вошло пять лекарственных препаратов: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал». Поставки этих лекарств начнутся с 1 марта.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому по решению врачебной комиссии разрешаются закупки незарегистрированных в стране лекарств.
В конце декабря Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой по решению врачебной комиссии правительство может закупать незарегистрированные медикаменты.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству до 13 февраля нужно подготовить документы со списком незарегистрированных лекарств, которые требуется закупить, а также проработать порядок их поставок. Глава Кабинета министров отметил, что все пациенты с тяжелыми заболеваниями должны получить нужные им лекарства. На минувшей неделе на закупку препаратов выделили 22 миллиона рублей.
О проблеме с незарегистрированными лекарствами заговорили осенью прошлого года. Тогда родители тяжелобольных детей рассказали о сложности в получении препарата «Фризиум». Нужно было проходить через региональный Минздрав и врачебную комиссию. Некоторые покупали лекарства через интернет, а после становились фигурантами уголовных дел.
В сентябре прошлого года правительство поручило закупить 11 тысяч упаковок жизненно важных лекарств для детей. На эти цели выделили 26 миллионов рублей. Производитель «Фризиума» подал документы для регистрации своего лекарственного препарата в России. В Кабмине заявили, что лицензию он получит в марте.