Минздрав опубликовал список незарегистрированных, но разрешенных к ввозу лекарств

Проблему с поставками в Россию незарегистрированных лекарств продолжают решать. Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов с наркотическими и психотропными веществами, которые теперь можно ввозить в страну для лечения эпилепсии, и обезболивающих для облегчения страдания неизлечимых пациентов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в список вошло пять лекарственных препаратов: «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам» и «Фенобарбитал». Поставки этих лекарств начнутся с 1 марта.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому по решению врачебной комиссии разрешаются закупки незарегистрированных в стране лекарств.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой по решению врачебной комиссии правительство может закупать незарегистрированные медикаменты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству до 13 февраля нужно подготовить документы со списком незарегистрированных лекарств, которые требуется закупить, а также проработать порядок их поставок. Глава Кабинета министров отметил, что все пациенты с тяжелыми заболеваниями должны получить нужные им лекарства. На минувшей неделе на закупку препаратов выделили 22 миллиона рублей.

О проблеме с незарегистрированными лекарствами заговорили осенью прошлого года. Тогда родители тяжелобольных детей рассказали о сложности в получении препарата «Фризиум». Нужно было проходить через региональный Минздрав и врачебную комиссию. Некоторые покупали лекарства через интернет, а после становились фигурантами уголовных дел.

В сентябре прошлого года правительство поручило закупить 11 тысяч упаковок жизненно важных лекарств для детей. На эти цели выделили 26 миллионов рублей. Производитель «Фризиума» подал документы для регистрации своего лекарственного препарата в России. В Кабмине заявили, что лицензию он получит в марте.