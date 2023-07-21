Общество 21 июля 2023, 16:34 Представитель Роспотребнадзора Вадим Покровский исключил возникновение эпидемии холеры в России

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Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что эпидемии холеры в России не предвидится. Очаги заболевания могут возникнуть лишь в южных регионах в теплый период.

Эксперт объяснил это тем, что в России хорошие системы водоснабжения. В жарких регионах проблема стоит более остро, поскольку там сильно прогревается вода в мелких водоемах. В такой воде могут размножаться холероподобные вибрионы.

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Если какие-то водоемы вызывают подозрения, то Роспотребнадзор сразу же ставит там запрет на купание.