Признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса назвали антироссийскими играми

Решение экспертов Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвать препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса ни что иное, как антироссийские игры. В этом не сомневается главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев, сообщил RT.

«Вакцина „Спутник V“ признана лучшей в тех странах, которые просто требуют ее у нас настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно ее», — заметил он.

«Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны, отметил профессор. Врачи не зафиксировали ни одного случая смерти после прививки. Пациенты также не сталкивались с осложнениями типа тромбозов, как после британо-шведской AstraZeneca.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса. «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis также попали в шорт-лист. Выбор такого победителя — спорное и странное решение, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что зафиксирована высокая смертность от РНК-содержащих вакцин и от AstraZeneca.