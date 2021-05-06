Названа лучшая в мире вакцина от коронавируса

Лучшим препаратом для иммунизации от коронавирусной инфекции на Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в номинации «Лучшая вакцина от COVID» была признана Moderna. Российский «Спутник V» и британо-шведский препарат AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis также попали в шорт-лист.

Как стало известно ТАСС, Moderna получила также награду за «Лучшую новую технологию/платформу для вакцины». Компания-производитель в этой номинации «получила весьма высокую оценку». Параметры, по которым отбирался победитель, не назывались.

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину Moderna от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Эффективность вакцины оценивается в 94,1%. Она рекомендована для использования для совершеннолетних пациентов.