Гинцбург посчитал странным признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 о том, чтобы признать препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса, является спорным и странным. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, непонятно, по каким параметрам оценивались препараты. Он напомнил, что высокая смертность зафиксирована от РНК-содержащих вакцин и от AstraZeneca, «которая, между прочим, тоже высокая, но гораздо меньше, чем у РНК-содержащих вакцин».

«Странное такое решение, на чем оно основывалось, на каких конкретно объективных показателях, мне, во всяком случае, неясно», — сказал Гинцбург в комментарии ТАСС.

Всемирный конгресс вакцин до начала пандемии проходил ежегодно в Вашингтоне. В этот раз препарат Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID-19».

На сайте организации сказано, что американская компания Pfizer вместе с германским партнером BioNTech «получила весьма высокую оценку». Российская вакцина Центра имени Гамалеи «Спутник V» попала в шорт-лист. Также в номинации был препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Ее разработали вместе с Оксфордским университетом.